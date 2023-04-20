Краевой юношеский турнир «Кубок Славда» откроет Дни тенниса на Тихом океане

Фото: Предоставлено организаторами

Дни тенниса на Тихом океане откроются во Владивостоке 1 мая краевым юношеским турниром «Кубок Славда». Второй год соревнования выходят на федеральный уровень. В числе участников кроме дальневосточных теннисистов – юные спортсмены из Москвы, Рязани, Ярославля, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 27-й раз. В этом году он открывает серию статусных соревнований в рамках Дней тенниса на Тихом океане.

Организаторы соревнований – группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.

Юношеские соревнования – Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» – проходят в рамках турнира третий год и второй раз за историю проведения они включены в календарь соревнований Российского теннисного тура. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-17 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.

Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю.М. Серебрякова «Кубок Славда» – Вадим Дедков, судья 1-й категории.

Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 09 по 12 июня на открытых кортах завода «Скит» в поселке Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.

«Комсомольская правда» выступает в качестве информационного партнера турнира.

Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю.М. Серебрякова «Кубок Славда»

Даты проведения: 1-6 мая 2023 года.

Место проведения: Владивосток, проспект Красного знамени, 29.

30 апреля:

с 12:00 – заезд участников, размещение;

с 12:00 до 16:30 – регистрация участников;

с 17:00 – жеребьевка.

01 мая:

09:00 – 13:45 – соревнования;

14:00 – 14:30 – торжественное открытие соревнований;

14:30 –19:00 – соревнования.

02-05 мая:

09:00 – 19:00 – соревнования.

06 мая:

09:00 – 16:00 – соревнования;

16:00 – 17:00 – торжественное награждение победителей и призеров;

с 17:00 – отъезд участников турнира.