Во Владивостоке кроме исторического здания клуба «Лотос» на торги выставят соседнее помещение

Информация об этом появилась на сайте ЗС ПК. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В программу приватизации имущества в собственности Приморского края кроме столетнего здания на Адмирала Фокина, 12, включили и нежилое помещение на Алеутской, 22. Информация об этом появилась на сайте ЗС ПК. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что во Владивостоке планируют продать объект культурного наследия клуб «Лотос», стало известно еще в марте этого года. В апреле выяснилось, что в лот включили фальшфасад здания, а также нежилое помещение на Алеутской, 22, площадью 87,5 квадратных метра.

Ранее в здании на Адмирала Фокино находилось управление по борьбе с экономической преступностью УМВД Приморья, но в 2016 здесь произошел пожар, оставивший помещение заброшенным. Судьбу постройки решает краевое правительство и парламент, продать его планируется не менее чем за 218 миллионов рублей.