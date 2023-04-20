На кольце Инструментального завода во Владивостоке изменят схему движения

Новая схема движения позволит повысить безопасность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке на кольце Инструментального завода изменится схема движения. Нанести новую разметку планировали в ночь с 19 на 20 апреля, однако из-за обрушившихся дождей работы приостановили до наступления хорошей погоды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, в первую очередь исключат левые повороты на Партизанском проспекте в сторону центра Владивостока. По словам представителей организации, это позволит повысить безопасность и пропускную способность кольца Инструментального завода.

План новой схемы. Фото: пресс-служба ЦОДД,

Согласно новой схеме движения водители смогут повернуть налево до регулируемого пешеходного перехода в районе дома на Партизанском проспекте, 40а, в будущем здесь появится дополнительная полоса. Поворот на улицу Нерчинскую сохраняется.