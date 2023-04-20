В Приморье на трассе Осиновка – Рудная Пристань обнаружили труп [видео]

Место, где обнаружили труп. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Утром, 20 апреля, на 15 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань в Михайловском районе обнаружили тело мужчины. Полиция Приморья ищет очевидцев аварии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД, неизвестный водитель сбил 52-летнего мужчину. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, автомобилист покинул место аварии. Пешеход от полученных травм скончался.

Полиция ищет очевидцев ДТП, в расследовании дела поможет любая информация. Обратиться можно по телефонам: 8-423-462-43-66 (ОМВД России по Михайловскому району), 8-423-231-09-08, 231-04-08 (дежурная часть Госавтоинспекции Приморского края), 8-423-240-10-00 (телефон доверия).

Напомним, что на трассе Уссури из-за столкновения двух автомобилей погибла 31-летняя женщина.