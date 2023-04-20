Губернатор Приморья поручил пополнить медперсонал Артемовской городской больницы

В больнице губернатор пообщался с пациентами и сотрудниками. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Артемовскую городскую больницу №1 после открытия здесь отделения гемодиализа (метод очищения крови – Прим. ред.). По словам главы края, учреждению необходимо больше средних медицинских сотрудников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, отделение гемодиализа действует на базе многопрофильной поликлиники городской больницы, открылось оно по просьбе жителей. Помощь здесь оказывают пяти пациентам, трех из них в ближайшее время доставят в Артем из других населенных пунктов.

В больницу губернатор пообщался с пациентами и сотрудниками. Одной из важных тем обсуждения стал недостаток среднего персонала. По словам Олега Кожемяко, основная задача – устроить на работу не менее 30 человек, окончивших в училища в этом году.

– Такие задачи мы будем ставить всем нашим районным, городским больницам и поликлиникам, чтобы охват медицинскими услугами населения Приморья был как можно шире.

Глава края также посетил развивающееся отделение амбулаторной хирургии.

– Здесь делают ряд операций как под наркозом, так и без него. Это направление нужно развивать. Порядка 60 видов операций врачи здесь сейчас делают, по пять-шесть каждый день. И это нормально и для людей, и для практикующих хирургов.