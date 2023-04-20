«Дорога колом»: во Владивостоке образовался многокилометровый затор [видео]

О пробке приморцы рассказали в социальных сетях. Фото: КП – Владивосток.

Настоящий дорожный коллапс образовался во Владивостоке 20 апреля. Из-за ремонтных работ в районе Второй Речки образовалась огромная пробка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О заторе рассказали жители города в социальных сетях. Еще утром, когда дорожники сняли слой асфальта, приморцы предупреждали автомобилистов о возможной пробке.

– Проспект 100-летия Владивостока от моста в сторону Зари, готовьтесь к коллапсу в сторону Второй Речки.

По словам пресс-службы администрации города, работы запланировали на участке от пересечения с Русской и в сторону остановки «Академическая».

Судя по онлайн-картам, пробка действительно огромная, тянется от Гоголя до проспекта 100-летия Владивостока. Дорога до Второй Речки окрашена в красный, пробку оценивают на семь баллов.

– Дорога колом стоит, – пишут жители.

Стоит отметить, что пробки образовались и на других улицах краевой столицы: Луговой, Светланской, Снеговой.