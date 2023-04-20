Стало известно, сколько рублевых миллиардеров живет в Приморье

Количество миллиардеров выросло на 25%. Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморском крае проживает 12 официальных рублевых миллиардеров. Эти данные стали известны по итогам декларационной кампании от краевой налоговой инспекции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще немного интересных данных: 23 приморца также зарабатывают больше 500 миллионов рублей, 124 – больше 100 миллионов рублей. Общее количество миллионеров в Приморье выросло в два раза, доход больше миллиона рублей заявили 29 609 жителей края. Если говорить про миллиардеров, то их количество выросло на 25%.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что миллиардер из Владивостока поделился секретами своего бизнеса. Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев встретился во Владивостоке с начинающими предпринимателями. Отвечая на вопрос о личных принципах, он отметил, что смотрит на предпринимательство как на созидание.