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НовостиВладивосток20 апреля 2023 9:23

Серьезное ДТП с автовозами случилось в районе Де-Фриза

Столкнулись два автовоза, образовалась пробка
Дарья ИЩУК
Один автовоз въехал в другой.

Один автовоз въехал в другой.

Фото: Комсомольская правда

Серьезное ДТП случилось на дороге из Владивостока в сторону Де-Фриза. Там столкнулись два автовоза, еще одна машина улетела в кювет. Корреспондент «КП – Владивосток» заснял на видео пробку, которая сковала дороги. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Машины стоят в длинной пробке, почти не двигаясь. Все случилось из-за аварии, в которой столкнулись автовозы. На видео также видно, что черная легковушка оказалась в кювете. Видимо, выкатилась из автовоза, который въехал в другую машину. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Пробки также сковали дорогу Седанка – Патрокл. Причина затора неясна.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что настоящий дорожный коллапс образовался во Владивостоке 20 апреля. Из-за ремонтных работ в районе Второй Речки образовалась огромная пробка.