Жителей Владивостока приглашают испытать свои силы и выносливость в соревнованиях по триатлону

Мероприятие пройдет на Батарейной, 8. Фото: предоставлено организаторами.

В конце месяца 29 апреля во Владивостоке в фитнес-клубе World Class состоятся соревнования Indoor Triathlon (12+) – триатлон в помещении. Мероприятие пройдет на Батарейной, 8.

Принять участие в соревнованиях приглашают мужчин и женщин в следующих возрастных категориях: 18-30 лет, 31-40, 41-50, от 51 года. Команды распределятся следующим образом:

любители – 3 человека – мужчины и женщины от 18 лет;

любители – 3 человека – мужчины от 18 лет;

профессионалы – мужчины и женщины от 18 лет;

дети – мальчики и девочки: 12-13, 14-15, 16-17 лет;

семья – мальчик или девочка 12-16 лет, мама или бабушка вместе с папой или дедушкой.

Дистанции для взрослых: 10 минут плавание, 5 минут транзитная зона, 30 минут велогонка, 5 минут транзитная зона, 20 минут бег.

Дистанции для детей: 5 минут плавание, 5 минут транзитная зона, 15 минут велогонка, 5 минут транзитная зона, 10 минут бег.

Программа мероприятия:

09.00 – регистрация участников;

09.30 – брифинг, просмотр стартовых зон, разминка;

10.00 – начало соревнований;

16.00 – окончание соревнований, подведение итогов;

17.00 – награждение, закрытие мероприятия.

Условия участия смотрите на сайте регистрации.