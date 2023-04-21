Глава управления физкультуры и спорта Владивостока посетила новый инновационный фитнес-центр в краевой столице

В День Космонавтики, 12 апреля, открылось новое пространство для любителей здорового образа жизни во Владивостоке – фитнес-студия Геометрия Фитнеса SPACE, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Во время открытия студию посетила Юлия Вельбик, руководитель управления физической культуры и спорта Владивостока. Она отметила, как важно популяризировать здоровый образ жизни и делать занятия более доступными.

Красную ленточку она перерезала вместе с генеральным директором сети Геометрия Фитнеса и фитнес-клуба World Class Владивосток Юлией Хобта.

Как стало известно «КП», сеть позиционирует новую фитнес-студию как инновационное пространство будущего, где нет многолюдности, зато есть много другого, не менее интересного. Открытие подобных центров актуально для Приморского края в рамках популяризации спорта среди всех категорий населения. Напомним, правительством была поставлена задача – оснастить города региона необходимой инфраструктурой.