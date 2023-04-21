Сюда не суйтесь: жители Владивостока застряли в многокилометровой пробке [видео]

По словам приморцев, пробка начинается от Ботанического сада. Фото: Данил Пушников / 2GIS.

Пятничным утром, 21 апреля, жители Владивостока попали в огромную пробку. Причиной тому стало проведение мусульманского праздника Ураза-байрам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О дорожном заторе автомобилисты рассказали в социальных сетях. По их словам, пробка тянется от Ботанического сада до концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Тысячи жителей и гостей города, исповедующие ислам, отправились сюда на торжественную молитву. На онлайн-картах видно, что участок трассы окрашен в ярко-красный цвет.

Причиной пробки стал мусульманский праздник. Фото: Михаил Хрустальный / 2GIS.

На кадрах роликов, которые приморцы публикуют в социальных сетях, видно, что некоторые выходят из своих машин и бегут к арене, чтобы успеть к молитве.

Некоторые владивостокцы недовольны тем, что им приходится стоять в километровой пробке, так как они боятся опоздать на работу, другие же нашли в этой ситуации повод для шуток.

– На хоккей столько не ходят.