Полицейские в Приморье устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем Toyota Сamry

Инспекторы ДПС были вынуждены устроить погоню за нарушителем в Приморье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Киношная сцена развернулась в Приморье на одной из трасс. Пьяный водитель, мигалки, погоня, стрельба… О происшествии на дороге Раздольное – Хасан рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инспекторы дорожно-патрульной службы дежурили на 136 километре трассы Раздольное – Хасан, когда заметили подозрительную машину Toyota Сamry. Полицейские потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал жесты постовых, прибавил скорости и попытался уехать.

Тогда наряды хасанского ОМВД начали преследовать мужчину, через громкоговоритель призывали припарковать авто на обочину. После ряда тщетных попыток полицейские открыли огонь из табельного оружия. Это возымело эффект, и автомобилист остановился. Его доставили в отделение полиции.

– В отношении 32-летнего водителя Toyota Сamry составлены пять административных материалов, в том числе за пьяную езду без прав, за невыполнение требований сотрудников полиции об остановке, а также за выезд на встречку, – отметили в ведомстве.

Машина отправилась на штрафстоянку, а приморец – на десять суток за решетку.

Отметим, такие случаи для Приморья не редкость. Например, в марте 2023 года в Артеме водитель Honda не только пытался пьяным уехать от полицейских и врезался в Lexus, но в итоге еще и напал на сотрудников МВД. В конце зимы мужчина, выпивший немало спиртного, пытался удрать от инспекторов в селе Летно-Хвалынское. Подобная история развернулась год назад в Спасске-Дальнем, тогда нарушителем оказался 19-летний парень.