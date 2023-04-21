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НовостиВладивосток21 апреля 2023 2:19

Предприниматель из Приморья Юшкин передал бойцам СВО 100 кг кедрового ореха

На передовую ушло две сотни упаковок лакомства, каждая по 0,5 кг
Екатерина ТИХАЯ
Лакомство не только поддержит приморских ребят, но и станет напоминанием о родном доме. Архив «КП».

Лакомство не только поддержит приморских ребят, но и станет напоминанием о родном доме. Архив «КП».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Приморья продолжают поддерживать бойцов из региона, которые сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции. На этот раз добродетелем стал предприниматель Олег Юшкин, который передал для военнослужащих крайне приятную посылку – 100 килограммов очищенного кедрового ореха. Об этом рассказали в краевом правительстве, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В минлесхозе Приморского края отметили, что Юшкин руководит компанией «Сидатун» в Красноармейском районе уже многие годы и это – добросовестная организация. Когда подходит время собирать орех, здесь создают до 600 рабочих мест. И еще важно – компания платит налоги.

– Чтобы поддержать приморских ребят, находящихся в Донбассе, предприниматель отправил в зону СВО 100 килограммов очищенного кедрового ореха. Это, бесспорно, порадует наших бойцов и напомнит им о доме. Такое участие очень ценно, – поделились в министерстве.

Напомним, приморцы помогают солдатам как могут. Кто-то пишет письма, другие – вяжут носки, третьи – покупают различную технику. Иногда жители края даже налаживают собственное производство, как это сделали мальчишки-автослесари – они начали готовить сухие супы.