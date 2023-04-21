Предприниматель из Приморья Юшкин передал бойцам СВО 100 кг кедрового ореха

Лакомство не только поддержит приморских ребят, но и станет напоминанием о родном доме. Архив «КП». Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Приморья продолжают поддерживать бойцов из региона, которые сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции. На этот раз добродетелем стал предприниматель Олег Юшкин, который передал для военнослужащих крайне приятную посылку – 100 килограммов очищенного кедрового ореха. Об этом рассказали в краевом правительстве, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В минлесхозе Приморского края отметили, что Юшкин руководит компанией «Сидатун» в Красноармейском районе уже многие годы и это – добросовестная организация. Когда подходит время собирать орех, здесь создают до 600 рабочих мест. И еще важно – компания платит налоги.

– Чтобы поддержать приморских ребят, находящихся в Донбассе, предприниматель отправил в зону СВО 100 килограммов очищенного кедрового ореха. Это, бесспорно, порадует наших бойцов и напомнит им о доме. Такое участие очень ценно, – поделились в министерстве.

Напомним, приморцы помогают солдатам как могут. Кто-то пишет письма, другие – вяжут носки, третьи – покупают различную технику. Иногда жители края даже налаживают собственное производство, как это сделали мальчишки-автослесари – они начали готовить сухие супы.