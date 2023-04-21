Глава Примгидромета Кубай рассказал о погоде на выходные, 22-23 апреля

В субботу будет тепло, а в воскресенье вернется прохлада. Фото: Дарья НАУМЕЦ

О погоде на предпоследние выходные апреля рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Главный синоптик Приморья отметил, что 22-го и 23-го числа будет сохраняться порывистый ветер, также возможны кратковременные осадки в виде дождя со снегом, будет непродолжительное потепление, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В пятницу, 21 апреля, над Приморьем господствует тыловая часть мощного циклона. В регионе переменная облачность, а на севере не исключен дождь со снегом. В течение дня максимальные температуры понизятся на 6-7 градусов, если сравнивать с четвергом, 20-м числом. Почти везде дует сильный ветер. Ночью же продолжится рост атмосферного давления, а значит, уменьшится облачность и станет холоднее. В ночное время в некоторых местах можно ожидать до четырех градусов мороза, и только на побережье будут нулевые значения.

В субботу, 22 апреля, ожидается потепление. На термометрах можно ждать более комфортных цифр: от +10 до +16°C в зависимости от района, однако на северо-востоке сохраняется вероятность осадков, воздух прогреется не больше, чем до 9 градусов.

В воскресенье, 23 апреля, ночь ожидается комфортной, как днем ранее. А вот в светлое время суток начнет холодать.

ВЛАДИВОСТОК

Пятница в краевой столице ветреная, днем значительно холоднее, нежели в четверг.

В выходные в городе сохранится ветреная без осадков погода. Минимальные температуры в пределах +2…+5°C, максимальные +12…+15°C.