В Приморье 1 мая ожидается потепление до +20°C

В некоторых районах столбики термометров покажут до +16 °C. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Примгидромета Борис Кубай поделился прогнозом погоды на следующую рабочую неделю. По словам синоптика, обстановка в крае обещает быть переменчивой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным портала «Примгидромет», над акваторией Японского моря образуется антициклон, в ночь на 24 апреля в континентальных районах столбики термометров достигнут 0…-6°C, на побережье сохранятся слабоположительные значения. Днем потеплеет до +10…+16°C.

Во вторник, 25 апреля, антициклон уйдет в Тихий океан, но придет циклон с запада. Серьезные ухудшения погоды не ожидаются, в некоторых районах пройдут небольшие и умеренные дожди.

Во Владивостоке в ночь на 24 апреля столбики термометров покажут до +3…+6°C, днем поднимутся до +13…+16°C. 25-го и 26-го числа не исключен небольшой дождь. Ночь на вторник обещает стать самой теплой, температура воздуха достигнет +5…+8°C.

По словам Бориса Кубая, небольшие и умеренные осадки ожидаются в крае 28 и 30 апреля.

– К 1 мая замыкающий фронт, скорее всего, успеет покинуть территорию края, и погода может оказаться хорошей, с преобладающей максимальной температурой 15-20 градусов. На побережье, правда, попрохладнее.