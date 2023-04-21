В центре Владивостока автомобиль протаранил здание ресторана и перевернулся

Авария произошла на Пограничной. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке 21 апреля. На дороге столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, случилось все на Пограничной, 6. Девушка за рулем Toyota Porte поворачивала налево. В это время по правой полосе мчался Audi, который не стал пропускать малолитражку. От неожиданного столкновения хозяин немецкой машины перепутал педали и вместо того, чтобы затормозить, врезался в здание клуба-ресторана, после чего автомобиль рухнул на бок.

По словам очевидцев, хозяин Audi перепутал педали. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу городской полиции, чтобы узнать, пострадал ли кто-нибудь из-за ДТП. Комментарии обещали предоставить позже.

О пострадавших пока неизвестно. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Напомним, что минувшим днем на дороге из Владивостока в сторону Де-Фриза произошла серьезная авария с участием автовоза.