Рыбака из Владивостока едва не унесло течением в акваторию Уссурийского залива

Происшествие случилось утром 21 апреля. Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лед растаял, поэтому теперь спасатели вытаскивают приморцев не с отколовшихся от большого массива льдин, а с унесенных или сломанных лодок. Специалисты ГУ МЧС РФ по Приморскому краю поведали о первом за сезон случае – рыбака течение потащило вглубь акватории Уссурийского залива, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пятничным утром, 21 апреля, в центр управления в кризисных ситуациях позвонили люди и рассказали – мужчину на гребной надувной лодке уносит от берега в бухте Лазурная в акваторию Уссурийского залива. На место сразу же отправились спасатели МЧС на катере.

– Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали мужчину на берег в удовлетворительном состоянии. Гражданин в медицинской помощи не нуждался. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось спасти жизнь человека, – отметили в региональном главке МЧС.

Момент спасения сотрудники ведомства сняли на видео.

Благо, что все закончилось хорошо. А ведь сколько случаев, в том числе и с трагическим концом, впереди.