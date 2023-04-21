В одной из школ в Приморье подростки распылили баллончик со слезоточивыми веществами

После случившегося прокуратура организовала проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лесозаводске прокуратура организовала проверку после того, как школьники распылили баллончик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, два подростка 15-ти лет пронесли в школу баллончик со слезоточивыми веществами и распылили его на первом этаже здания. Судя по всему, содержимое попало на некоторых несовершеннолетних детей, их отправили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.

Сотрудники ведомства организовали проверку, чтобы узнать, соблюдается ли контрольно-пропускной режим. Также будет решаться вопрос о наказании для подростков.

Напомним, что похожий случай недавно произошел и во Владивостоке. Восьмиклассник распылил перцовый баллончик во время урока, а взял он его из сумки другой ученицы. На родителей школьника составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей).