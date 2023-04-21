Традиционное первомайское шествие в Приморье отменили

В министерстве культуры объяснили, с чем связана отмена Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье отменили первомайское шествие, рассказали в пресс-службе министерства культуры края. В муниципалитетах для жителей и гостей организуют концерты, тематические площадки и различные акции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в приморском минкульте, отменить традиционное первомайское шествие предложила Федерация независимых профсоюзов России. К такому решению пришли из-за повышенного уровня террористической опасности, даже в тех регионах, которые находятся далеко от мест проведения СВО.

Для жителей и гостей Владивостока в честь Праздника Весны и Труда состоится концерт на набережной Спортивной гавани. С 12:00 до 17:00 будут выступать творческие коллективы края, также для детей и взрослых организуют мастер-классы и фотозоны.

Напомним, что в Приморье отменили очное шествие «Бессмертного полка». Мероприятие состоится в онлайн-формате, почтить память погибших героев можно и другими способами, о которых мы писали ранее.