Свыше 100 посылок с гуманитарной помощью военнослужащим отправлено в зону СВО сотрудниками Примтеплоэнерго

Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Свыше 100 посылок с гуманитарной помощью для мобилизованных сотрудников КГУП «Примтеплоэнерго» и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции собраны и отправлены в зону СВО от коллектива предприятия на сумму порядка 800 тысяч рублей. Об этом сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий.

По его словам, в рамках оказания помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, переданы посылки с медикаментами, предметами личной гигиены, элементами экипировки, продуктами. Часть посылок доставляются адресно мобилизованным сотрудникам Примтеплоэнерго, которые в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции.

Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

– К примеру, для сотрудника Находкинского филиала Примтеплоэнерго, призванного в рамках частичной мобилизации, отправлен квадрокоптер и дополнительное оборудование к нему, которое поможет нашему бойцу в успешном выполнении боевых задач, – уточнил генеральный директор Примтеплоэнерго. – Формирование посылок с гуманитарной помощью для военных в Примтеплоэнерго будет продолжаться. Медикаменты, предметы личной гигиены необходимы в полевых условиях. Важно поддержать боевой дух военнослужащих, защищающих нашу страну.

В зоне боевых действий СВО в настоящее время находится 123 сотрудника Примтеплоэнерго. Некоторые участники спецоперации, в том числе Столяр Иван Олегович, получили награды. Пархоменко Сергей Сергеевич награжден «Медалью за отвагу» и «Орденом мужества» посмертно.

Ранее в рамках благотворительной акции сотрудниками предприятия были направлены средства в размере 500 тысяч рублей через некоммерческую организацию «Центр социального обслуживания «Родные люди» для приобретения военнослужащим продуктов питания и товаров первой необходимости. Так же Примтеплоэнерго оказывало финансовую помощь семьям мобилизованных.