Они обзывали мать: выяснилось, что избитая 13-летней девушкой школьница заступилась за подругу, дошло до «уголовки»

Пострадавшая от побоев девочка проходит амбулаторное лечение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье в Октябрьском районе завели уголовное дело после того, как подростки избили 11-летнюю девочку и сняли все на видео. Расследованием занялось краевое СУ СК РФ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Об этой истории мы писали ранее. В поселке Липовцы под выкрики сверстников 13-летняя школьница таскала за волосы другого ребенка и со всей силы избивала ее. Однако всплыли новые детали. Причиной конфликта, согласно сообщениям местных жителей, стало то, что пострадавшая заступилась за свою подругу, маму которой обозвали обидчицы.

Более того девочка, что снимала все происходящее на видео, может быть дочкой местного участкового. Однако это не подтвержденная информация. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Приморью, комментарии пока не предоставили.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, ищут подозреваемых.

Пострадавшая от побоев девочка проходит амбулаторное лечение, напавшая на нее школьница и семья не извинились.

Это не первый случай детской жестокости, ранее мы писали о том, что толпа школьников глумились над женщиной в Большом Камне. Психологи из АНО «Центр когнитивной психологии» Екатерина Шакирзянова и медцентра ДВФУ Елена Гаранина объясняли, почему подростки становятся жестокими и выкладывают свои издевательства в социальные сети.