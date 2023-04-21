На территории приморского промпарка построят железную дорогу

Расположение дороги позволит пользоваться железнодорожными перевозками всем резидентам. Фото: Иван Макеев

К 2024 году на территории приморского промпарка «Большой Камень» построят железную дорогу, которая будет расходиться на несколько линий. Часть расположится на участке «ТехноНиколь», а другая – на территории управляющей компании промпарка. Об этом рассказали в корпорации развития Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Расположение дороги позволит пользоваться железнодорожными перевозками всем резидентам. Так они смогут бесперебойно поставлять сырье и готовую продукцию по регионам России и даже за рубеж.

– На создание инфраструктуры промышленного парка уже получено 1,2 миллиарда рублей, еще требуется порядка 200 миллионов на создание дополнительных конкурентоспособных условий в промпарке, который, к слову, также находится в границах территории опережающего развития, – рассказал директор управляющей компании промпарка Дмитрий Сбитнев.

Он также добавил, что все резиденты заинтересованы в строительстве железной дороги.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Корпорация развития Приморского края подписала несколько контрактов с потенциальными участниками проекта промышленного парка «Большой Камень». Общая сумма соглашений достигла порядка 11 миллиардов рублей.