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НовостиВладивосток21 апреля 2023 9:05

На территории приморского промпарка построят железную дорогу

Уже оформляются документы для получения финансирования
Дарья ИЩУК
Расположение дороги позволит пользоваться железнодорожными перевозками всем резидентам.

Расположение дороги позволит пользоваться железнодорожными перевозками всем резидентам.

Фото: Иван Макеев

К 2024 году на территории приморского промпарка «Большой Камень» построят железную дорогу, которая будет расходиться на несколько линий. Часть расположится на участке «ТехноНиколь», а другая – на территории управляющей компании промпарка. Об этом рассказали в корпорации развития Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Расположение дороги позволит пользоваться железнодорожными перевозками всем резидентам. Так они смогут бесперебойно поставлять сырье и готовую продукцию по регионам России и даже за рубеж.

– На создание инфраструктуры промышленного парка уже получено 1,2 миллиарда рублей, еще требуется порядка 200 миллионов на создание дополнительных конкурентоспособных условий в промпарке, который, к слову, также находится в границах территории опережающего развития, – рассказал директор управляющей компании промпарка Дмитрий Сбитнев.

Он также добавил, что все резиденты заинтересованы в строительстве железной дороги.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Корпорация развития Приморского края подписала несколько контрактов с потенциальными участниками проекта промышленного парка «Большой Камень». Общая сумма соглашений достигла порядка 11 миллиардов рублей.