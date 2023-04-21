В Приморье зарегистрированы новые случаи заболевания корью

Врачи рассказали, что болеют в основном те, кто не вакцинировался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье корью заболели два школьника. Выяснилось, что дети были не привиты, а случаи завозные из других регионов. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В крае зарегистрирован один локальный очаг. В целом эпидемиологическая ситуация с корью остается спокойной. Случаи заражения – единичные, почти все завозные. Врачи рассказали, что болеют в основном те, кто не вакцинировался.

Специалисты приморского Роспотребнадзора уже проводят в очагах комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, среди которых вакцинация всех контактировавших с больными, которые не знают, есть ли у них прививка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что первый заболевший корью появился еще в марте в Арсеньеве. Мужчину с симптомами сразу госпитализировали. Потом он находился в инфекционном стационаре и проходил симптоматическое лечение.