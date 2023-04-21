В Приморье появится первый круглогодичный футбольный манеж

Проект манежа. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края.

Благодаря нацпроекту «Демография» в Приморском крае появится первый круглогодичный футбольный манеж. На масштабную стройку выделены деньги из федерального и краевого бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Манеж площадью 10 тысяч квадратных метров построят на Седанке, на месте бывшей учебно-тренировочной базы футбольной команды «Луч». Здание будет двухуровневым. На 1 уровне расположится крытый стадион с искусственным покрытием, над ним будет административная зона, раздевалки, тренерские и судейские, медпункт, буфет и гардероб. Там также будут зрительские трибуны на 310 человек. Рядом со зданием будут еще одно футбольное поле и парковка.

Суммарно на строительство выделен 1 миллиард рублей.

Объект планируют сдать к концу 2024 года. После этого у приморских спортсменов появится возможность тренироваться круглый год.