Ремонт столетнего Казанского моста во Владивостоке завершат во второй половине 2023 года

Работы завершат в третьем квартале года. Фото: пресс-служба ДВЖД

Руководители ДВЖД и администрации Владивостока проверили ход реконструкции Казанского моста, построенного в 1928 году. Завершить ремонт планировалось в конце 2022 года, однако полностью закончат работы удастся лишь в третьем квартале 2023 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ДВЖД.

Планируется, что в мае движение по мосту откроют. После окончания ремонта Казанский мост будет передан на баланс Владивостока. Как писала «КП», во время работы были найдены бесхозные кабели коммуникаций, договор с подрядчиком пришлось изменить. На перенос сроков повлияли и отрицательные температуры, из-за которых невозможно возвести монолитные бетонные конструкции.

В декабре 2020 года движение большегрузов по Казанскому было полностью запрещено. Реконструкция должна усилить грузоподъемность моста.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.