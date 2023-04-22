Депутат думы Владивостока Тарабарин, участвующий в СВО, получил медаль «За воинскую доблесть»

Виктор Тарабарин. Фото: организация «Отцы России»

Виктор Тарабарин, участвующий в спецоперации депутат думы Владивостока, получил уже третью награду от Минобороны РФ. Ему присвоена медаль «За воинскую доблесть» II степени, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на организацию «Отцы России».

Пока нет деталей того, за что наградили приморца в этот раз. Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» вручают за отвагу, самоотверженность и другие заслуги при исполнении воинского долга. Как уже писала «КП», Виктор Тарабарин в начале весны 2023 года вывел бойцов из-под минометного обстрела. Ранее депутат служил в ВДВ, занимая должность замкомандира разведывательного взвода.

– Поздравляем Виктора Николаевича и благодарим за то, что на любом поприще он служит России с полной отдачей сил и заботой о её благополучии, – сообщили в организации.

Напомним, депутат сохраняет мандат на период мобилизации, его работу ведут помощники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.