После распыления перцового баллончика в школе Лесозаводска травмы получил 21 ребенок

Баллончик распылили старшеклассники. Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжается шум после скандального инцидента в лесозаводской школе. Двое подростков накануне, утром 21 апреля, двое подростков принесли вместо книжек в рюкзаке перцовый баллончик и распылили на первом этаже. Следком начал доследственную проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло в МОБУ «СОШ №4». По уточненным данным правоохранителей, за медицинской помощью обратился 21 учащийся. Некоторых пришлось увезти в больницу, чтобы установить степень вреда здоровью. Более того, количество пострадавших еще уточняется.

По информации региональной прокуратуры, виновниками выступили двое 15-летних подростков. Другой информации в правоохранительных органах пока не привели.

Ранее «КП» беседовала с детскими психологами по поводу всплеска насилия и агрессии среди подростков. В Большом Камне недавно толпа издевалась над женщиной на видео, в Липовцах Октябрьского района избили девочку. Как уберечь ребенка? Читайте в материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.