Машину купил неделю назад: водитель «Кресты» врезался в светофор во Владивостоке и задел два авто

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Жесткое ДПТ обсуждают владивостокцы в социальных сетях. Водитель «Тойота Креста» потерял управление и врезался в светофор, затем и вовсе снес забор в районе Некрасовской, 50, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как удалось узнать редакции, страховки у владельца новенького авто не было, а машина, в свою очередь, стоит больше миллиона рублей. Оформить документы рулевой, вероятно, просто не успел: покупке не больше недели.

Как сообщили аварийные комиссары, по ходовой водитель задел «Тойота Королла» и «Аристо». В ДТП никто не пострадал. Все произошло вечером накануне, 21 апреля.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала об автомобиле, который в минувшую пятницу протаранил здание популярного ресторана. На дороге столкнулись две машины, одна из них вылетела на тротуар. Сильно деформирован дорогостоящий «Ауди».

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