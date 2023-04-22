От тачки ничего не осталось: полыхающий автомобиль на трассе встревожил приморцев

Авария произошла 22 апреля. Фото: КП – Владивосток

Полыхающий автомобиль встревожил очевидцев на повороте в Артем. Машина, предположительно, загорелась после столкновения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Детали пока неизвестны. Все случилось в Угловом на повороте перед мостом. Машина, судя по кадрам, разбита всмятку. Ее удалось потушить, но ремонт транспортного средства, очевидно, не возможен. О пострадавших не сообщается. Есть ли погибшие – неизвестные.

Редакция обратилась в пресс-службу краевого управления МЧС и ГИБДД за прояснением ситуации.

Напомним, ранее «КП» писала об аварии на Некрасовской во Владивостоке. Водитель разгромил светофор, забор и задел несколько других автомобилей.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:53.

По оперативным данным 22 апреля в 13.53 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании машины на трассе Владивосток-Уссурийск, около поворота в Артем.

– Автомобиль был полностью охвачен пламенем, шел густой черный дым. В результате пожара транспортное средство уничтожено огнем на площади около 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

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