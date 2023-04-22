Cдавал назад: озвучены причины жуткой аварии, в которой сгорел авто в Приморье

Тушение пожара.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
В ГИБДД Артема установили обстоятельства ДТП, в результате которого сгорел автомобиль, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Оказалось, что водитель сгоревшей Toyota Camry сдавал назад и создал помеху в движении. Водитель Mitsubishi Canter не ожидал этого и влетел в легковушку, отчего последняя загорелась. Тушить возгорание прибыли пожарные и спецтехника. Никто не пострадал, однако восстановить Camry не представляется возможным.
Что осталось от Camry.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
– Полицейские составили в отношении водителя Toyota Camry административный протокол по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ «Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены», – сообщили в региональном УМВД.
Напомним, авария произошла днем в субботу, 22 апреля, на повороте в Угловое.
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