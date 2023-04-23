Новый парк на границе России, Китая и Кореи появился в Приморье

В парке «Три границы» высаживают вишни и абрикосы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хасанский округ по праву считается туристической Меккой Приморского края. Живописные пейзажи, красивые корейские кедры, чистое море, близость самого южного острова России – Фуругельма и, конечно, место, где встречаются три страны: наша, Северная Корея и Китай. Это пространство особенно манит, а теперь там появился новый природный парк – «Три границы». В субботу, 22 апреля, там даже высадили первые деревья – вишни, которые совсем скоро должны зацвести, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Посадкой первых саженцев занимались сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ РФ, кадеты Юнармии. На мероприятии присутствовал и губернатор края Олег Кожемяко с председателем ЦИК России Элла Памфилова. В понедельник же, 24 числа, сюда приедут общественники и ветераны, представители предприятий и неравнодушные приморцы, а все для того, чтобы высадить новую партию плодовых деревьев – вишен и абрикосов – и декоративных кустарников. Всего – около 250 штук. В администрации Хасанского округа отметили, что хотят развивать парк всем Приморьем.

К слову, в этом году – 85 лет с Хасанских боев, которые произошли в июле-августе 1938-го. Здесь произошло столкновение рабоче-крестьянской Красной армии с японской императорской, сражения шли за территорию возле озера Хасан и реки Туманная. Особо ожесточенные бои были возле сопки Заозерная, поэтому сейчас ей уделяют большое внимание. Здесь продолжается благоустройство пространства, а совсем недавно построили новую лестницу к вершине. Там, наверху, есть видовая площадка. В первой декаде августа 2023 года здесь пройдут тематические, культурные и памятные мероприятия.

Кстати! Парк «Три границы» попал во всероссийское онлайн-голосование – территории, которые получат наибольшую поддержку, могут рассчитывать на федеральное финансирование. Если наш парк прорвется вперед, то уже в 2024-м, отмечают в правительстве Приморья, он заметно преобразится. Тут появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха, лавочки, цветочницы, фонари… Проголосовать можно здесь.

Первая высадка деревьев прошла 22 апреля. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

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