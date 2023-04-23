Первые ласточки новой разметки: машина перевернулась на Инструментальном кольце

Авария произошла утром 23 апреля. Фото: КП – Владивосток

На Инструментальном кольце, где буквально накануне нанесли новую разметку, перевернулся автомобиль. Машина попала в дорожно-транспортное происшествие и от удара завалилась на бок. Авария произошла в районе 10 часов утра в воскресенье, 23 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Известно, что на место ДТП прибыл аварийный комиссар и инспекторы ДПС. О присутствии медиков не сообщают. Скорее всего, никто серьезно не пострадал. «КП» запросила комментарий по происшествию в пресс-службе ГИБДД города.

По социальным сетям быстро разлетелись снимки с перевертышем. Жители Владивостока под публикациями шутят, мол, «первые ласточки новой разметки».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:40:

Аварийный комиссар рассказал подробности происшествия. Водитель за рулем Lexus выезжал с Тополиной аллеи и не уступил рулевому Toyota Alphard, который ехал по главной.

Напомним, 22 апреля на повороте на Угловое авария привела к возгоранию машины. 51-летний водитель Toyota Camry сдавал назад и создал помеху в движении. Водитель Mitsubishi Canter не ожидал этого и влетел в «Тойоту», отчего последняя загорелась.

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