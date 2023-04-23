В селе Летно-Хвалынское Приморья больше суток нет воды из-за поломки оборудования

Прокуратура начала проверку из-за отсутствия холодного водоснабжения. Фото: Валерий ШАХОВ

В селе Летно-Хвалынское Спасского района больше суток нет холодной воды у более чем 1,5 тысяч жителей. 16 многоквартирных домов остались без снабжения из-за того, что на водозаборной скважине поломалось оборудование утром 22 апреля. Прокуратура города Спасска-Дальнего начала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток.

После аварии на коммунальной инфраструктуре люди совсем остались без воды. Тогда вмешались специалисты надзорного ведомства, и в итоге для жителей организовали подвоз бутилированной.

Сотрудники ведомства проверит работу предприятия, обслуживающее местное население.

В комментариях под публикацией в Telegram-канале прокуратуры Приморского края жители села жалуются, что подобные ситуации – регулярные, а властями района «не предпринимаются никаких мер для устранения этой проблемы».

– 21 апреля было проведено выездное совещание с Еленой Александровной Пархоменко, на котором проблему, заместитель главы СМР Андрей Колота, не обозначил, хотя вопрос о проблемном населенном пункте был озвучен, поскольку жалобы от населения поступали, в том числе от меня, – пишет Елена. – С водой здесь были проблемы всегда, но режим ЧС введен в июле 2022 года. С момента введения этого режима ничего не изменилось, только жителям рассказывают на встречах какие они молодцы, наняли юристов из Владивостока и расторгли концессионное соглашение. И во всем виноват концессионер. И потом они когда-то все исправят.

Женщина также прикрепила ссылку на пост во ВКонтакте, где глава Спасского муниципального района пишет о встрече с сельчанами и сам обозначает, что сети водоснабжения и водоотведения – самая болезненная тема для местных и для руководства это теперь одна из первейших задач.

– К сожалению, время отнимают судебные процедуры в отношении недобросовестной ресурсоснабжающей организации ООО «Коммунальщик-Профи», которая по договору концессии должна была содержать и обслуживать наружные сети водоотведения. Но перестала это делать. По этой причине выводятся из работоспособного состояния внутридомовые сети водоотведения, и подвалы домов затапливает сточными водами.

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