Специалисты МЧС спасли двух рыбаков, лодку которых уносило ветром в Уссурийский залив

Мужчины вызвали спасателей, когда поняли, что самостоятельно до берега не догребут.

Утром в субботу, 22 апреля, специалисты МЧС РФ по Приморю спасли двух мужчин, которых уносило в Уссурийский залив. Об операции рассказали в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Двое приморцев решили порыбачить, и отправились на надувной весельной лодке в бухту Лазурная. Все было хорошо, пока не поднялся сильный ветер, «отжимный», то есть дует с берега в сторону открытого моря. Мужчин стало уносить в Уссурийский залив.

Понимая, что своих сил выбраться из природной ловушки не хватит, позвонили в центр управления в кризисных ситуациях. На момент прибытия спасателей, суденышко оказалось в километре от берега. Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков на землю, помощь врачей им не понадобилась.

К слову, это уже вторая подобная ситуация за текущую неделю. История произошла пятничным утром – мужчина отправился один на рыбалку, но его лодку также стало сносить течением и ветром. Ему на помощь прибыли спасатели на катере.

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