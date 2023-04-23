Включили воду, но скоро снова отключат: что происходит в приморском селе

Люди больше суток вынуждены запасаться водой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для жителей Летно-Хвалынского Спасского района, где из-за поломки оборудования на скважине больше суток нет холодного водоснабжения, на время включили воду. Подключение произошло около 14 часов 23 апреля, заполнение системы могло занять время. Это сделали, чтобы сельчане сделали запасы. Скоро подачу воды должны прекратить вновь, узнала «Комсомольская правда – Владивосток».

При этом власти заключили временный договор с организацией, которая занимается питьевой водой. К домам была отправлена заполненная автоцистерна, если она опустеет, компания организует новый подвоз. И так, пока не починят поломанное оборудование.

Напомним, утром в субботу, 22 апреля, на водозаборной скважине поломалось оборудование. 16 многоквартирных домов, а это больше 1,5 тысячи человек, остались без ХВС. Прокуратура Спасска-Дальнего начала проверку по данному факту. Местные жители неоднократно жаловались, что проблемы с водой в их селе – регулярные, однако власти района лишь обещают разобраться с этим.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.