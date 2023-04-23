Шестикилометровая пробка сковала федеральную трассу перед Владивостоком

Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье вечером, 23 апреля, меньше всего хочется стоять в многочасовой пробке. Но, видимо, именно это грозит тем, кто по федеральной трассе А370 направляется во Владивосток. Шестикилометровый затор образовался от развязки от поселка Тимофеевка и заканчивается лишь около Кипарисово, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Причиной пробки стал огромный поток машин, которые едут из загорода в столицу Приморья, и дорожные работы. Судя по обозначению на онлайн-картах, продлятся они аж до 24 мая. Добавляет остроты, а точнее красноты на дорожных полосах, ДТП, случившееся ровно посреди затора.

Жители Владивостока, которые хотят побыстрее домой, как обычно, развлекаются, оставляя в 2GIS забавные комментарии. Мы их цитировать не будем, но по-человечески понимаем людей. Тем более, что впереди, на проспекте 100-летия Владивостока, в районе остановки «Вторая речка» их ожидает еще одна пробка.

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