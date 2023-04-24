Житель Камчатки во время ссоры избил своего собутыльника до смерти, сломав ему ребра

Сейчас фигурант находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке в городе Вилючинск местный житель убил своего собутыльника. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, обвиняемый вместе со своим 68-летним знакомым распивали алкогольные напитки, но в какой-то момент мужчины поссорились. Причиной конфликта стали оскорбления со стороны товарища. Разозлившись на обидчика, фигурант избил его руками и ногами, повредив грудную клетку – у пострадавшего от ударов сломались ребра. Житель Камчатки скончался на месте от асфиксии.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 4 статьи 111, по которой обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Представители ведомства добавили, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Сейчас фигурант находится под стражей, а дело передали в прокуратуру.

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