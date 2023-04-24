Глава СКР Бастрыкин ждет от следователей Приморья доклад по гибели двоих подростков в ДТП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин узнал о трагическом ДТП в поселке Пластун Тернейского района Приморья. Поздним вечером 22 апреля скончались двое 14-летних подростков, которые были в салоне Toyota Corolla II, за рулем машины сидел их 15-летний друг. В легковушку врезался 33-летний водитель Toyota Land Cruiser, поспешивший скрыться с места аварии. В итоге он сам сдался полицейским, в отношении него завели уголовное дело. Теперь же глава СКР требует от своих приморских подчиненных доклад, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Фомину Владимиру Владимировичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – значится на сайте федерального ведомства.

Мужчина, по вине которого погибли юные приморцы, обвиняется в ряде преступлений, в том числе за вождение в пьяном виде, отсутствие прав и страховки, это пункты «а, б, в» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Санкция – от 8 до 15 лет колонии.

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