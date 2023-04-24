«Вспыхнула как факел»: популярный приморский пляж охватило пламя

Возгорание потушили пожарные. Фото: принтскрин видео.

Порой отдых на природе с компанией друзей приводит к довольно печальным последствиям. Так случилось и с приморцам, которые решили пожарить шашлыки на пляже в поселке Ливадия, а в итоге устроили пожар. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся стало известно из социальных сетей. На кадрах ролика видно, как пламя охватило траву, а клубы черного дыма устремляются вверх. Возле места пожара стоит мужчина, который смотрит на все происходящее, а рядом, судя по всему, его знакомые. Предположительно, это и есть виновники возгорания.

– Они просто вывалили угли с мангала на траву. «Мы и не думали, что так может быть!» – цитата любительницы шашлыков. Пламя просто махом пошло. Там рядом бытовки, живут рабочие, они пытались все потушить. Две собаки на привязи, не прошло и пяти минут, одна из будок вспыхнула как факел. Хочу поблагодарить пожарных, ребята моментально приехали. Говорят, штраф им от 10 до 20 тысяч рублей, – рассказала одна из отдыхающих.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту «Комсомолки» рассказали, когда спасатели прибыли к месту пожара, возможных виновников возгорания уже не было на месте.

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