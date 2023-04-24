Жители Приморья могли заразиться опасными бактериями из-за китайского тунца

Продукт проверили специалисты межобластной ветеринарной лаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проверила партии замороженного филе желтоперого тунца из КНР. Результаты исследований показали, что в продуктах находятся опасные бактерии – листерии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора, исследование проводили в рамках усиленного лабораторного контроля за продукцией предприятия из китайской провинции Фуцзянь. Ранее в экспортных товарах компании уже находили подобные нарушения, поэтому специалисты следят за качеством новых партий.

Представители ведомства добавили, что листерии – особо опасные, так как могут выжить при низкой температуре в замороженной продукции. Эти бактерии вызывают заболевание листериоз – поражение центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени.

Наличие подобных бактерий в продуктах указывает на нарушения при изготовлении, хранении или транспортировки пищи, а также о несоблюдении санитарных норм на предприятии-изготовителе.

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