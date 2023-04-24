Насмерть сбивший женщину с ребенком житель Партизанска проведет восемь лет за решеткой

Смертельная авария произошла в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появились новые детали громкой истории о смертельной аварии, которая произошла в Партизанске в сентябре прошлого года. Мужчине, по вине которого погибла женщина с пятилетним сыном, назначили наказание. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, что ранее мы писали об этом случае. 10 сентября женщина с сыном переходили дорогу по «зебре», но дойти до другой стороны им не удалось: на них наехал пьяный 32-летний водитель Mitsubishi Lancer.

Позже виновника смертельной аварии нашли и заключили под стражу. На него завели уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд признал мужчину виновным, в качестве наказания приморца лишили свободы на восемь лет и восемь месяцев, а также на три года запретили ему заниматься работой, связанной с вождением. Приговор в законную силу не вступил.

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