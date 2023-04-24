Супервайзер из Находки заработал свыше 1,2 миллиона рублей, похитив деньги у торговых компаний

Уголовное дело завели по части 3 статьи 160 УК РФ. Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморье закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Партизанска. Его обвиняют в присвоении более миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по краю, 46-летний мужчина устроился супервайзером в две компании. Он должен был передавать деньги в кассы организаций за поставляемую в торговые точки продукцию. Однако с ноября 2019 по 2020 год он присваивал полученные купюры себе и таким образом заработал свыше миллиона 200 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). Дело направили в суд для дальнейшего разбирательства, приморцу грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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