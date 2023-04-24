В Приморье неделю разыскивают мужчину с готической татуировкой

Мужчина пропал 17 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме пропал местный житель 52-х лет. В понедельник, 17 апреля, в период с 12:00 до 13:00 Владислав Воробьев ушел из дома на улице Кузнецкая, и до сих пор родственники мужчины не знают, где он находится. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на пропавшего. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владислав ростом 160-165 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки с красной полоской сзади. Особые приметы – на левом плече татуировка в виде готического рисунка.

Ориентировка на мужчину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто владеют какой-либо информацией о его местонахождении, могут позвонить по телефонам: 8-423-374-72-47, 4-72-01, 102, 112 (полиция) или 8-924-239-02-64, 8-914-069-90-90 (волонтеры).

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