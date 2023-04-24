«Люди в жутком напряжении»: мужчина с оружием пугает жителей Владивостока

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: telegram-канал @newsvlc.

Жители Владивостока в социальных сетях пожаловались на мужчину, который, по их словам, разгуливает по парку Минного городка с пистолетом в руках. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали приморцы, этого мужчину встречали многие и не один раз. Когда он подходит близко к людям, то достает оружие и продолжает идти дальше. Но вот когда на него направили камеру, рисковать он не стал.

– Как только увидел, что его снимают, не стал вытаскивать пистолет. Я знаю, что звонки о нем в полицию уже поступали, но пока тишина. Люди в жутком напряжении.

В комментариях владивостокцы гадают, зачем мужчина носит с собой оружие.

– Боится, наверное, без ствола по парку ходить.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД, чтобы узнать, проводит ли полиция проверку, однако комментарии пока не предоставили.

Парк Минного городка не первый раз становится местом притяжения странных и опасных личностей. Летом прошлого года мужчина восточной внешности с хлыстом напал на девушку, которая занималась в конюшне. Другой вопиющий случай – надругательство над мальчиком. «Комсомолка» уже писала материал о всех жутких и криминальных историях этого места.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:00

В пресс-службе УМВД по Владивостоку рассказали, что полиция проводит проверку.

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