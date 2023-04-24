В Приморье ожидается похолодание до -6°C

Во Владивостоке ожидаются дожди. Фото: Вадим ПОПОВ

По словам синоптиков портала «Примгидромет», последняя рабочая неделя апреля в Приморье обещает быть переменчивой. В некоторые дни столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на вторник, 25 апреля, в Приморье похолодает до -1…-6°C, только на юге и западе края столбики термометров покажут положительные значения. Вечером пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха в континентальных районах повысится на 2-3 градуса.

В ночь на среду, 26 апреля, интенсивность и площадь осадков увеличатся, а днем они прекратятся. Столбики термометров не поднимутся выше +7…+14°C.

В ночь на четверг, 27 апреля, из-за антициклона ожидается мороз, положительные значения температуры воздуха сохранятся только на побережье. Днем потеплеет на 3-6 градусов, по сравнению со средой.

В пятницу, 28 апреля, ожидается потепление.

Во Владивостоке 25 апреля ожидается небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +6…+9°C. В остальные дни осадки не предвидятся, а температура воздуха достигнет +10…+13°C.

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