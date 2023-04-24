Музыка и видео составляют половину мобильного трафика жителя Владивостока

Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Владивостока около половины мобильного трафика используют для просмотра видео и прослушивания музыки в потоковом формате. Такие данные получили специалисты МегаФона, основываясь на анализе обезличенной статистики по мобильной активности абонентов в разных жилых районах дальневосточной столицы.

Независимо от места проживания владивостокцы чаще всего проводят свободное время в музыкальных приложениях, онлайн-кинотеатрах и видеохостингах. Например, у жильцов нового микрорайона в районе бухты Патрокл 43% трафика расходуется именно на такие сервисы, самым популярным среди них остается YouTube.

Социальные сети и мессенджеры «забирают» около 20% мобильного интернета пользователя, еще около 20% уходит на поиск информации в браузере. А вот на мобильные игры времени расходуется значительно меньше, причем активнее всего играют в онлайн-игры жители микрорайона Изумрудный, здесь на гейминг приходится 3% трафика.

По данным МегаФона, в среднем ежедневно жители одного жилого микрорайона Владивостока используют около тысячи гигабайт мобильного интернета. При этом наибольшая цифровая активность приходится на первую половину дня.

– Жители Владивостока активно пользуются цифровыми ресурсами в течение дня, при этом абонентский трафик достаточно «тяжелый» – потоковое видео. Мы совершенствуем телеком-инфраструктуру, чтобы абоненты могли без ограничений выходить в Интернет дома, прогуливаясь по улице или передвигаясь по городу на автомобиле. Например, в этом году сеть 4G была усилена на Чуркине и в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, где находятся крупные спальные районы и городские транспортные развязки, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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