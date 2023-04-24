Заказавший убийство житель Владивостока хотел устранить сына своего бизнес-партнера

Мужчину задержали 23 апреля. Фото: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке заключили под стражу предпринимателя, который готовил заказное убийство своего партнера по бизнесу. Решение вынес Фрунзенский районный суд, рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О задержании приморца мы уже писали ранее. По версии следствия, с февраля по апрель этого года мужчина обратился к своим знакомым и предложил им убить 35-летнего сына своего партнера по бизнесу, чтобы тот не получил наследство. Такой план он придумал для того, чтобы в будущем захватить одно из предприятий. В качестве награды обвиняемый предложил доли в праве на предпринимательство.

Однако довести свой замысел до конца приморцу не удалось, его задержали сотрудники УФСБ. По решению суда, приморец проведет два месяца в СИЗО. Прокуратура края проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по части 1 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений, по найму).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.