Интерьер будет создавать дежавю: названы дата и адрес открытия легендарного сгоревшего ресторана

Заведение сгорело в ночь на 7 декабря 2022 года. Фото: Милана СОКОЛ

Многих жителей Владивостока интересует судьба сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma. Уже известно, что с 1 июня заведение откроет свои двери для гостей на месте гастробара «Южане». Как выяснила «Комсомолка», там полным ходом идет ремонт, и совсем скоро пространство преобразится – интерьер, оказывается, проработан до мелочей.

– Фотографии, к сожалению, пока предоставить не можем, хотим сохранить интригу. Интерьер в «Зуме» на Партизанском новый, но сделан так, что будет создаваться легкое ощущение, будто вы в «Зуме» на Фонтанной, как дежавю: в нем будут артефакты, которые сохранились после пожара, например, статуя богини Гуань Инь (находилась рядом с водопадом в третьем зале), – поделилась с «КП – Владивосток» маркетолог заведения Анастасия. – Пространство поделено на два довольно контрастных зала, каждый из которых будет нести свой смысл.

Напомним, ресторан раньше располагался на Фонтанной, 2, недалеко от набережной Спортивной гавани. В ночь с 6 на 7 декабря 2022 года в заведении вспыхнул пожар, который быстро уничтожил 500 квадратных метров, никто не пострадал. Огонь тушили девять долгих часов.

Вскоре после происшествия стало известно, что «Зума» для начала откроется в здании «Новотель» на Партизанском проспекте, 44а, это кольцо Инструментального завода. На прежнем же месте ресторан появится через три года.

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