Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о циклонах, которые принесут с собой дожди

Непогода атакует край с 25 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой рабочей неделе в Приморье ожидается неустойчивая погода. Глава Примгидромета Борис Кубай объяснил, с чем это связано. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптика, с 25 апреля на территорию края будут врываться циклоны, из-за которых солнечная погода станет пасмурной и дождливой, осадки будут разной силы и продолжительности. По ночам в горных районах Приморья не исключен и мокрый снег, а столбики термометров начнут понижаться.

– Но нет худа без добра, дожди могут позитивно влиять на уровень пожарной опасности и помогут аграриям несколько увлажнить пересыхающую почву.

Синоптик также добавил, что, по расчетам, неустойчивая погода будет наблюдаться последние пять дней апреля и в первой декаде мая.

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