Некроз ползет дальше: как живет пес, которому вышибло челюсть в автоаварии в Приморье

Животному потребуется как минимум еще одна операция. Фото: Telegram-канал @black_and_whaite_vvo

Примерно 14 апреля сотрудница АНО Центр защиты и реабилитации животных «Собачий мир» подобрала в Артеме пса со сломанной пастью. Скорее всего, животное сбила машина, от удара кости сильно раздробило, а нижняя челюсть повисла на шкуре. Так собака проходила примерно неделю. После спасения было два варианта – или эвтаназия, или частичная ампутация. Выбор пал на второе, однако одна операция не помогла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В первый раз ветеринар удалил челюсть и часть зубов, верхнюю губу пришлось отрезать. Только этого оказалось для выздоровления пса мало.

– Ситуация у нас не то чтобы совсем плохая, но плохая. Прошла еще одна операция, несмотря на то, что пацан стал кушать сам. Некроз ползет дальше, надо зачищать. Не могу сказать, что это была последняя процедура или будет еще несколько. О протезировании пока речи нет, надо чтобы все зажило и не гнило как минимум месяца 2-3, – рассказала волонтер.

Если наши читатели хотят финансово помочь девушке в спасении собаки, то реквизиты можно найти здесь.

В таком состоянии пес был в ветклинике. Фото: Telegram-канал @black_and_whaite_vvo

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